В.Путин по телефону обсудил с Р.Эрдоганом прекращение огня в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Сообщается, что стороны обсудили режим прекращения огня на территории Сирии.
Лидеры двух стран также коснулись будущих переговоров по сирийскому урегулированию, которые должны состояться в Астане.
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил перемирие в Сирии с 30 декабря.