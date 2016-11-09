В.Путін привітав Д.Трампа з перемогою на виборах у США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент РФ Володимир Путін привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
Як зазначається, В.Путін направив Д.Трампу вітальну телеграму.
"У телеграмі В.Путін висловив надію на спільну роботу з виведення російсько-американських відносин з кризового стану, а також щодо вирішення актуальних питань міжнародного порядку денного та пошуку ефективних відповідей на виклики глобальної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, президент Росії також "висловив упевненість, що вибудовування конструктивного діалогу між Москвою і Вашингтоном, яке грунтується на принципах рівноправності, взаємної поваги і реальним врахуванням позицій один одного, відповідає інтересам народів наших країн і всього світового співтовариства".
В.Путін побажав Д.Трамп успіхів на такій відповідальній діяльності на чолі держави.