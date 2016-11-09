В.Путин поздравил Д.Трампа с победой на выборах в США

Как отмечается, В.Путин направил Д.Трампу поздравительную телеграмму.

"В телеграмме В.Путин выразил надежду на совместную работу по выводу российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиска эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, президент России также "выразил уверенность, что выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, которое основывается на принципах равноправия, взаимного уважения и с реальным учетом позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества".

В.Путин пожелал Д.Трампу успехов на должности главы государства.