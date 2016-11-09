В.Путин поздравил Д.Трампа с победой на выборах в США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как отмечается, В.Путин направил Д.Трампу поздравительную телеграмму.
"В телеграмме В.Путин выразил надежду на совместную работу по выводу российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиска эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, президент России также "выразил уверенность, что выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, которое основывается на принципах равноправия, взаимного уважения и с реальным учетом позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества".
В.Путин пожелал Д.Трампу успехов на должности главы государства.