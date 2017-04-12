В.Путін пригрозив відбирати у мігрантів громадянство РФ за екстремізм
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що російська влада позбавлятиме громадянства тих людей, які раніше його отримали, але згодом вступили до екстремістських угруповань. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
"За російською Конституцією ми не можемо нікого позбавляти громадянства. Але ми можемо скасовувати відповідні рішення, які стали основою для отримання громадянства Росії. Ми проконсультуємося з юристами, і думаю, такі рішення будуть ухвалені найближчим часом", - повідомив В.Путін.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.