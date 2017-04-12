В.Путин пригрозил отбирать у мигрантов гражданство РФ за экстремизм

"По российской Конституции мы не можем никого лишать гражданства. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые стали основой для получения гражданства России. Мы проконсультируемся с юристами, и думаю, такие решения будут приняты в ближайшее время", - сообщил В.Путин.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.