В.Путин пригрозил отбирать у мигрантов гражданство РФ за экстремизм
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские власти будет лишать гражданства тех людей, которые раньше его получили, но впоследствии вступили в экстремистских группировок. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
"По российской Конституции мы не можем никого лишать гражданства. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые стали основой для получения гражданства России. Мы проконсультируемся с юристами, и думаю, такие решения будут приняты в ближайшее время", - сообщил В.Путин.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.