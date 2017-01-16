В.Путін і І.Додон проведуть переговори у Москві 17 січня

Як зазначається, протягом 16-18 січня на запрошення В.Путіна Москву з візитом відвідає президент Молдови І.Додон. У вівторок 17 січня відбудуться переговори глав держав.

“Планується обговорити стан і перспективи двостороннього торговельно-економічного та культурно-гуманітарного співробітництва. Особливу увагу передбачається приділити актуальних регіональних проблем, в першу чергу — придністровського врегулювання”, — повідомили у прес-службі В.Путіна.