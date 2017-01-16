В.Путин и И.Додон проведут переговоры в Москве 17 января
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Москве 17 января состоятся переговоры президентов России и Молдовы Владимира Путина и Игоря Додона. Об этом сообщает пресс-служба российского президента, передает УНН.
Как отмечается, в течение 16-18 января по приглашению В.Путина Москву с визитом посетит президент Молдовы И.Додон. В вторник, 17 января состоятся переговоры глав государств.
"Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание предполагается уделить актуальным региональным проблемам, в первую очередь - приднестровскому урегулированию ", - сообщили в пресс-службе В.Путина.