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В Повітряних силах назвали "ціль номер один" нових ударів рашистів

В Повітряних силах назвали "ціль номер один" нових ударів рашистів

Київ • УНН

 • 517280 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Атаки ворога ще можливі і найперша ціль - об‘єкти енергетичної інфраструктури навколо столиці. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

«Треба ще готуватися і посилюватися, особливо об'єкти критичної інфраструктури, які найбільше атакуються росіянами. Ціль номер один для ворога – це об'єкти критичної інфраструктури навколо столиці, а саме паливно-енергетичного сектору. Туди і спрямовує ворог найбільше крилатих ракет», – повідомив Ігнат.

Він додав, що для російських атак повинні бути сприятливі умови, такі як погода, тактична обстановка, пора доби. Адже росіянам потрібно не лише успішно виконувати завдання, а й здійснювати розвідку. Для цього використовують різні прийоми та тактику, дрони частіше застосовують вночі, а ракети – вдень.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Українські Національні Новини

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