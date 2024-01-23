В Повітряних силах повідомили про ворожі ракети, які прямують на південний захід
Київ • УНН
Повітряні сили України попередили про ворожі ракети, що прямують на південний захід з курської області рф
В Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски ворожих ракет, які прямують з курської області рф на південний захід, пише УНН.
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"Ракети з курської обл на південний захід!, - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
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