В Повітряних силах повідомили про ворожі ракети, які прямують на південний захід

В Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски ворожих ракет, які прямують з курської області рф на південний захід, пише УНН.

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"Ракети з курської обл на південний захід!, - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

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У ПС ЗСУ попереджали про ймовірні пуски ракет з Ту22м3 з ліпєцкої області рф та загрозу балістики для півночі.