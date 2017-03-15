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В.Пінчук найняв лобістом американку, яка розглядалася на посаду в апараті Д.Трампа

Київ • УНН

 • 13634 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Український мільярдер Віктор Пінчук найняв колишню журналістку, яка розглядалася на одну з високих посад у оточенні президента Дональда Трампа, лобістом своїх інтересів у Сполучених Штатах. Про це пише у вівторок американське видання Washington Examiner, передає УНН.

“Консервативний коментатор Моніка Кроулі, яка після скандалу з плагіатом втратила можливість працевлаштування на посаду речника Ради національної безпеки в адміністрації президента Д.Трампа, була зареєстрована в якості іноземного агента, що працює на українського мільярдера Віктора Пінчука,”- йдеться в повідомленні.

Документ, який свідчить про реєстрацію М.Кроулі, підписаний 10 березня, розміщений веб-сайт Міністерства юстиції відповідно до Закону про реєстрацію статуту іноземних агентів. У ньому зазначається, що М.Кроулі працюватиме в підпорядкуванні політологу Догу Шоєну та надаватиме послуги В.Пінчуку на умовах неповного робочого дня.

Раніше М.Кроулі була журналісткою телеканалу Fox News.

У ЗМІ зазначили, що в 2015 році року Фонд Пінчука пожертвував 150 тис. дол. “Фонду Трампа” для виступу Д.Трампа на Європейській зустрічі з питань безпеки.

Нагадаємо, стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, “Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією” (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal, викликала хвилю критики.

Заступник голови АП Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь у The Wall Street Journal, “Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру” (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), яка була оприлюднена 4 січня, зокрема, заявив: "Компроміси на умовах Росії - це невірна політика".

Doug Schoen statement on Monica Crowley, who is registering as agent for Ukrainian billionaire Victor Pinchuk https://t.co/HLPUwWmlft pic.twitter.com/IyhX0iVBqP

— Alex Pappas (@AlexPappas) 14 марта 2017 г.

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