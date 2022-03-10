В оточенні окупантів: ведучий "Орла та Решки" Євген Синельников не може виїхати з Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Режисер та ведучий тревел-шоу "Орел та Решка" Євген Синельников разом із сином перебувають в Бучі в оточенні російських окупантів. Про це в Instagram повідомив кліпмейкер Алан Бадоєв, інформує УНН.
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"Головний режисер і ведучий "Орла та решки" Євген Синельников зі своїм маленьким сином, із родичами і щонайменше ще п'ятьма дітьми перебуває в оточенні російських солдатів у Бучі! Їх не випускають і не дають гуманітарний коридор. Як вам така реальність?" – написав Бадоєв.
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Нагадаємо
9 березня евакуацію з Бучі і Гостомеля було остаточно зірвано через неможливість домовитися з окупантами.