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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4791 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В оточенні окупантів: ведучий "Орла та Решки" Євген Синельников не може виїхати з Бучі

В оточенні окупантів: ведучий "Орла та Решки" Євген Синельников не може виїхати з Бучі

Київ • УНН

 • 544347 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Режисер та ведучий тревел-шоу "Орел та Решка" Євген Синельников разом із сином перебувають в Бучі в оточенні російських окупантів. Про це в Instagram повідомив кліпмейкер Алан Бадоєв, інформує УНН.

Деталі

"Головний режисер і ведучий "Орла та решки" Євген Синельников зі своїм маленьким сином, із родичами і щонайменше ще п'ятьма дітьми перебуває в оточенні російських солдатів у Бучі! Їх не випускають і не дають гуманітарний коридор. Як вам така реальність?" – написав Бадоєв.

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Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Нагадаємо

9 березня евакуацію з Бучі і Гостомеля було остаточно зірвано через неможливість домовитися з окупантами.

Українські Національні Новини

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