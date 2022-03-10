В окружении оккупантов: ведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников не может выехать из Бучи

Детали

"Главный режиссер и ведущий "Орла и решки"Евгений Синельников со своим маленьким сыном , с родственниками и как минимум ещё пятью детьми , находится в окружении русских солдат в Буче! Их не выпускают и не дают гуманитарный коридор. Как вам такая реальность ?"- Написал Бадоев.

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Напомним

9 марта эвакуация из Бучи и Гостомеля была окончательна сорвана из-за невозможности договориться с оккупантами.