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В ОРЛО пенсію отримували "мертві душі": у бюджет повернули понад 10 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Луганській області пенсію нараховували людям, які померли під час пандемії COVID-19. У бюджет пенсійного фонду повернули понад 10 млн грн. Про це повідомила СБУ, інформує УНН.

В ОРЛО пенсію отримували "мертві душі": у бюджет повернули понад 10 млн грн

Деталі

"У 2021 році Служба безпеки України встановила понад тисячу фактів неправомірного нараховування пенсійних та соціальних виплат громадянам, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Кошти виплачували "мертвим душам", тобто людям, які померли під час пандемії COVID-19", — ідеться у повідомленні.

За даними СБУ, це стало можливим, тому що протягом пандемії українська влада автоматично продовжувала дію банківських карток та скасувала на цей період ідентифікацію переселенців. Представники окупаційної влади скористалися цим.

Як зазначають, пенсії та соціальні виплати померлих отримували їхні родичі, серед яких і представники незаконних формувань та "посадовці ЛНР".

Гроші, які нараховували "мертвим душам" на картки, вони переводили у готівку через "фінансові центри". Значний відсоток від цих незаконних операцій надходив до "бюджету" окупаційної влади у вигляді "податків".

Додамо

Нарахування незаконних виплат цим громадянам скасували, а довідки померлих "переселенців" — анулювали.

Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування України у Луганській області повернули понад 10 млн грн.

Викриті за матеріалами СБУ факти незаконного отримання та привласнення пенсійних та соціальних виплат кваліфіковано як шахрайство, їх розслідують органи внутрішніх справ у межах відкритих кримінальних проваджень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні з наступного року мінімальна пенсія рідним загиблих в АТО/ООС зросте до 7800 грн

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