В ОРЛО пенсию получали "мертвые души": в бюджет вернули более 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Луганской области пенсию начисляли людям, которые умерли во время пандемии COVID-19. В бюджет пенсионного фонда вернули более 10 млн грн. Об этом сообщила СБУ, информирует УНН.
Детали
"В 2021 году Служба безопасности Украины установила более тысячи фактов неправомерного начисления пенсионных и социальных выплат гражданам, зарегистрированным на временно оккупированных территориях Луганской области. Деньги выплачивали "мертвым душам", то есть людям, которые умерли во время пандемии COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным СБУ, это стало возможным, потому что в течение пандемии украинская власть автоматически продолжала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев. Представители оккупационных властей воспользовались этим.
Как отмечают, пенсии и социальные выплаты умерших получали их родственники, среди которых и представители незаконных формирований и "должностные лица ЛНР".
Деньги, которые насчитывали "мертвым душам" на карточки, они переводили в наличные через "финансовые центры". Значительный процент от этих незаконных операций поступал в "бюджет" оккупационной власти в виде "налогов".
Добавим
Начисление незаконных выплат этим гражданам отменили, а справки умерших "переселенцев" — анулировали.
Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области вернули более 10 млн грн.
Разоблаченные по материалам СБУ факты незаконного получения и присвоения пенсионных и социальных выплат квалифицировано как мошенничество, их расследуют органы внутренних дел в пределах открытых уголовных производств.
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