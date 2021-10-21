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В ОРЛО пенсию получали "мертвые души": в бюджет вернули более 10 млн грн

Киев • УНН

 • 21015 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Луганской области пенсию начисляли людям, которые умерли во время пандемии COVID-19. В бюджет пенсионного фонда вернули более 10 млн грн. Об этом сообщила СБУ, информирует УНН.

В ОРЛО пенсию получали "мертвые души": в бюджет вернули более 10 млн грн

Детали

"В 2021 году Служба безопасности Украины установила более тысячи фактов неправомерного начисления пенсионных и социальных выплат гражданам, зарегистрированным на временно оккупированных территориях Луганской области. Деньги выплачивали "мертвым душам", то есть людям, которые умерли во время пандемии COVID-19", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, это стало возможным, потому что в течение пандемии украинская власть автоматически продолжала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев. Представители оккупационных властей воспользовались этим.

Как отмечают, пенсии и социальные выплаты умерших получали их родственники, среди которых и представители незаконных формирований и "должностные лица ЛНР".

Деньги, которые насчитывали "мертвым душам" на карточки, они переводили в наличные через "финансовые центры". Значительный процент от этих незаконных операций поступал в "бюджет" оккупационной власти в виде "налогов".

Добавим

Начисление незаконных выплат этим гражданам отменили, а справки умерших "переселенцев" — анулировали.

Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области вернули более 10 млн грн.

Разоблаченные по материалам СБУ факты незаконного получения и присвоения пенсионных и социальных выплат квалифицировано как мошенничество, их расследуют органы внутренних дел в пределах открытых уголовных производств.

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