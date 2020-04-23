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В ОРДЛО знизилося виробництво вугілля і феросплавів, шахти закривають

В ОРДЛО знизилося виробництво вугілля і феросплавів, шахти закривають

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. В ОРДЛО з початку року погіршується економічна ситуація, зокрема на окупованій Луганщині на 33% знизилося видобування вугілля і на 60% - феросплавів. Збиткові підприємства ліквідовують. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

“Тенденції щодо погіршення економічної ситуації на території ОРДЛО посилюються з початку року. Зокрема, на території ОРЛО у першому кварталі 2020 р. видобування вугілля знизилося на 33%, а виробництво феросплавів — на 60%. При цьому на 40% зросли борги по заробітній платі (до 2,7 млрд руб.)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основна причина заборгованості з заробітної плати — загострення кризових явищ у вуглевидобувній промисловості.

“У цьому контексті окупаційна адміністрація вже анонсувала заходи з „реорганізації“ вугільної галузі. Ухвалено „закон“ щодо порядку ліквідації збиткових підприємств, що фактично означатиме масове скорочення”, — вказано у повідомленні.

Зокрема, протягом квітня вже закрили шахти “Новопавлівська”, “Міусинська”, “Вергелівська”, розглядається питання “сухої” консервації шахти “Никанор-Нова”, а до кінця року планують закрити ще 5 шахт. Це ставить під загрозу об’єкти соціальної інфраструктури, які утримувалися за їхній рахунок.

“У межах „реорганізації“ розглядається проект створення „державного унітарного підприємства“ (ДУП) під робочою назвою „Східвугілля“ („Востокуголь“), якому будуть передані усі вугільні активи на території ОРЛО”, — повідомили у пресслужбі.

Вказано. що керівником нової структури планують зробити росіянина Андрія Чуріна, який до цього керував вугільним напрямком “Тувинської енергетичної промислової корпорації”.

Нагадаємо, Зеленський анонсував нацпрограму справедливої трансформації вугільних регіонів.

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