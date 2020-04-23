В ОРДЛО знизилося виробництво вугілля і феросплавів, шахти закривають

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В ОРДЛО з початку року погіршується економічна ситуація, зокрема на окупованій Луганщині на 33% знизилося видобування вугілля і на 60% - феросплавів. Збиткові підприємства ліквідовують. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.