В ОРДЛО снизилось производство угля и ферросплавов, шахты закрывают
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В ОРДЛО с начала года ухудшается экономическая ситуация, в частности на оккупированной Луганской области на 33% снизилась добыча угля и на 60% - ферросплавов. Убыточные предприятия ликвидируют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"Тенденции ухудшения экономической ситуации на территории ОРДЛО усиливаются с начала года. В частности, на территории ОРЛО в первом квартале 2020 года добыча угля снизилась на 33%, а производство ферросплавов - на 60%. При этом на 40% выросли долги по заработной плате (до 2,7 млрд руб.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основная причина задолженности по заработной плате - обострение кризисных явлений в угледобывающей промышленности.
"В этом контексте оккупационная администрация уже анонсировала мероприятия по "реорганизации" угольной отрасли. Принято "закон" о порядке ликвидации убыточных предприятий, фактически будет означать массовое сокращение", - указано в сообщении.
В частности, в течение апреля уже закрыли шахты "Новопавловская", "Миусинская", "Вергеливская", рассматривается вопрос "сухой" консервации шахты "Никанор-Новая", а до конца года планируют закрыть еще 5 шахт. Это ставит под угрозу объекты социальной инфраструктуры, которые содержались за их счет.
"В рамках "реорганизации" рассматривается проект создания "государственного унитарного предприятия" (ГУП) под рабочим названием "Востокуголь" ("Востокуголь"), которому будут переданы все угольные активы на территории ОРЛО", - сообщили в пресс-службе.
Указано, что руководителем новой структуры планируют сделать россиянина Андрея Чурина, который до этого руководил угольным направлением "Тувинской энергетической промышленной корпорацией".
Напомним, Зеленский анонсировал нацпрограмму справедливой трансформации угольных регионов.