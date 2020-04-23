В ОРДЛО снизилось производство угля и ферросплавов, шахты закрывают

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В ОРДЛО с начала года ухудшается экономическая ситуация, в частности на оккупированной Луганской области на 33% снизилась добыча угля и на 60% - ферросплавов. Убыточные предприятия ликвидируют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.