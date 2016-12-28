В “Опозиційному блоці” підтримують законопроект про зміни у сфері небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Парламент має підтримати посилення контролю за сферою поводження з небезпечними відходами. Про це у коментарі УНН сказав народний депутат від “Опозиційного блоку”, член комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Євген Балицький.
“Даний законопроект був підтриманий практично одноголосно нашим комітетом. І ми будемо наполягати на тому, щоб цей законопроект якомога швидше пройшов через ВР і був прийнятий. Тому, що ситуація з утилізацією небезпечних відходів є критичною. Особливо ми часто чуємо від відомств, екологів та просто громадськості про те, що дуже гостра проблема з ртутними лампами і так далі”, — зазначив він.
За прогнозами Є.Балицького, законопроект має бути розглянутий у першій декаді наступної сесії парламенту.
“Я буду виступати на фракції нашої політичної сили і буду також за цей законопроект агітувати. Тому що ми вважаємо, як профільний комітет, що цей закон дуже потрібний. Нам потрібно якомога швидше вирішити питання, пов’язані з утилізацією лапм, фосфатів, які сьогодні скидають у ріки. Тому, на наш погляд, це дуже важливе питання і його потрібно вирішувати”, — резюмував Є.Балицький.
Нагадаємо, законопроект вже підтримано профільним Комітетом ВР, а також міністром екології та природних ресурсів.
Авторами законопроекту виступили 10 народних депутатів: Сергій Тригубенко, Ярослав Москаленко, Олег Недава, Іван Рибак, Андрій Артеменко, Анатолій Дирів, Вадим Івченко, Сергій Валентиров, Сергій Сажко, Павло Дзюблик.