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В “Опозиційному блоці” підтримують законопроект про зміни у сфері небезпечних відходів

В “Опозиційному блоці” підтримують законопроект про зміни у сфері небезпечних відходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Парламент має підтримати посилення контролю за сферою поводження з небезпечними відходами. Про це у коментарі УНН сказав народний депутат від “Опозиційного блоку”, член комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Євген Балицький.

“Даний законопроект був підтриманий практично одноголосно нашим комітетом. І ми будемо наполягати на тому, щоб цей законопроект якомога швидше пройшов через ВР і був прийнятий. Тому, що ситуація з утилізацією небезпечних відходів є критичною. Особливо ми часто чуємо від відомств, екологів та просто громадськості про те, що дуже гостра проблема з ртутними лампами і так далі”, — зазначив він.

За прогнозами Є.Балицького, законопроект має бути розглянутий у першій декаді наступної сесії парламенту.

“Я буду виступати на фракції нашої політичної сили і буду також за цей законопроект агітувати. Тому що ми вважаємо, як профільний комітет, що цей закон дуже потрібний. Нам потрібно якомога швидше вирішити питання, пов’язані з утилізацією лапм, фосфатів, які сьогодні скидають у ріки. Тому, на наш погляд, це дуже важливе питання і його потрібно вирішувати”, — резюмував Є.Балицький.

Нагадаємо, законопроект вже підтримано профільним Комітетом ВР, а також міністром екології та природних ресурсів.

Авторами законопроекту виступили 10 народних депутатів: Сергій Тригубенко, Ярослав Москаленко, Олег Недава, Іван Рибак, Андрій Артеменко, Анатолій Дирів, Вадим Івченко, Сергій Валентиров, Сергій Сажко, Павло Дзюблик.

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