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В "оппозиционном блоке" поддерживают законопроект об изменениях в сфере опасных отходов

В "оппозиционном блоке" поддерживают законопроект об изменениях в сфере опасных отходов

Киев • УНН

 • 6681 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Парламент должен поддержать усиление контроля за сферой обращения с опасными отходами. Об этом в комментарии УНН сказал народный депутат от "Оппозиционного блока", член комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Евгений Балицкий.

"Данный законопроект был поддержан практически единогласно нашим комитетом. И мы будем настаивать на том, чтобы этот законопроект как можно быстрее прошел через ВР и был принят. Потому что ситуация с утилизацией опасных отходов является критической. Особенно мы часто слышим от ведомств, экологов и просто общественности о том, что острая проблема с ртутными лампами и так далее ", - отметил он.

По прогнозам Е.Балицкого, законопроект должен быть рассмотрен в первой декаде следующей сессии парламента.

"Я буду выступать на фракции нашей политической силы и буду также за этот законопроект агитировать. Потому что мы считаем, как профильный комитет, этот закон очень нужен. Нам нужно как можно скорее решить вопросы, связанные с утилизацией лапм, фосфатов, которые сегодня сбрасывают в реки. Поэтому, на наш взгляд, это очень важный вопрос и его нужно решать ", - резюмировал Е.Балицкий.

Напомним, законопроект уже поддержали в профильном Комитете  ВР, а также министр  экологии и природных ресурсов .

Авторами законопроекта выступили 10 народных депутатов Сергей Тригубенко, Ярослав Москаленко, Олег Недава, Иван Рыбак, Андрей Артеменко, Анатолий Дирив, Вадим Ивченко, Сергей Валентиров, Сергей Сажко, Павел Дзюблик.

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