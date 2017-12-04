ООН: на гумдопомогу українцям на Донбасі треба 187 млн доларів

ukru
Ексклюзив
07:23 • 34409 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 65043 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 63893 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 252440 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 244032 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 385107 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 258068 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 369647 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 228836 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 247748 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1.9 м/с
49 %
752 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 92729 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 91893 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 55882 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 69425 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 60482 перегляди
Публікації
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 65140 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 60523 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 181730 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 252493 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 385134 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 112969 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 103755 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 135383 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 152318 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 157211 перегляди
Актуальне
ООН: на гумдопомогу українцям на Донбасі треба 187 млн доларів

ООН: на гумдопомогу українцям на Донбасі треба 187 млн доларів

Київ • УНН

 • 10647 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Гуманітарні організації потребують 187 млн доларів для надання допомоги та захисту 2,3 мільйона українців, які проживають непідконтрольній території України та вздовж лінії розмежування. Про це заявив на прес-конференції з нагоди презентації Плану гуманітарного реагування (ПГР) гуманітарний координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер, передає кореспондент УНН.

“Щоб дістатися до постраждалого від конфлікту населення та надати людям необхідну гуманітарну допомогу, підтримку та захист, терміново потрібна сума в 187 млн доларів”, — зазначив він.

Гуманітарний координатор системи ООН звернув увагу на те, що населення східної України продовжує страждати від наслідків конфлікту, що триває. З 4,4 млн постраждалих від конфлікту людей близько 3,4 млн перебувають у найскладнішій гуманітарній ситуації і потребують допомоги та захисту. 32 міжнародних та 16 національних агенцій збираються надати допомогу для 2,3 млн людей серед постраждалого населення, які належать до найбільш уразливих верств. Особливу уваги приділять людям похилого віку, жінкам та дітям.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донбас доставили 78 тонн гумдопомоги від ООН

“Хоча новини з України вже не в центрі уваги, люди і надалі потребують нашої допомоги, тому сьогодні я закликаю міжнародне співтовариство продемонструвати свою солідарність, підтримавши це важливе звернення. Гуманітарні організації звертаються до міжнародної спільноти з проханням негайно сприяти цьому ПГР, оскільки без таких внесків ООН та НУО не зможуть допомагати вразливим громадам у суворі зимові місяці”, — додав Н.Вокер.

Він також додав, що гуманітарного рішення політичної кризи, яка склалась в Україні, не було знайдено.

“Складна гуманітарна ситуація в Україні триватиме доти, доки не буде досягнуто остаточного припинення вогню, щоб люди мали змогу почати відновлювати своє життя”, — резюмував Н.Вокер.

Як повідомляв УНН, ОБСЄ та офіс Ради Європи в Україні підписали листи про співпрацю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.89
Bitcoin
$87,358.10
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,067.45
Ethereum
$2,024.94