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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10921 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 24581 просмотра

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06:00 • 100893 просмотра

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10 марта, 15:15 • 131000 просмотра

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10 марта, 11:47 • 106625 просмотра

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ООН: на гумпомощь украинцам на Донбассе надо 187 млн ​​долларов

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Гуманитарные организации нуждаются в 187 млн ​​долларов для оказания помощи и защиты 2,3 миллиона украинцев, проживающих на неподконтрольной территории Украины и вдоль линии разграничения. Об этом заявил на пресс-конференции по случаю презентации Плана гуманитарного реагирования (ПГР) гуманитарный координатор системы ООН в Украине Нил Уокер, передает корреспондент УНН.

"Чтобы добраться к пострадавшему от конфликта населения и предоставить людям необходимую гуманитарную помощь, поддержку и защиту, срочно нужна сумма в 187 млн ​​долларов", - отметил он.

Гуманитарный координатор системы ООН обратил внимание на то, что население восточной Украины продолжает страдать от последствий продолжающегося конфликта. С 4,4 млн пострадавших от конфликта людей около 3,4 млн находятся в сложной гуманитарной ситуации и нуждаются в помощи и защите. 32 международных и 16 национальных агентств собираются оказать помощь для 2,3 млн человек среди пострадавшего населения. Особое внимание уделят пожилым людям, женщинам и детям.

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"Хотя новости из Украины уже не в центре внимания, люди и в дальнейшем нуждаются в нашей помощи, поэтому сегодня я призываю международное сообщество продемонстрировать свою солидарность, поддержав это важное обращение. Гуманитарные организации обращаются к международному сообществу с просьбой немедленно способствовать этому ПГР, поскольку без таких взносов ООН и НПО не смогут помогать уязвимым общинам в суровые зимние месяцы", - добавил Н.Вокер.

Он также добавил, что гуманитарного решения политического кризиса, который сложился в Украине, не было найдено.

"Сложная гуманитарная ситуация в Украине продлится до тех пор, пока не будет достигнуто окончательного прекращения огня, чтобы люди имели возможность начать восстанавливать свою жизнь", - резюмировал Н.Вокер.

Как сообщал УНН, ОБСЕ и офис Совета Европы в Украине подписали письма о сотрудничестве.

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