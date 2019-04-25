В ООН закликають владу Шрі-Ланки не допустити помсти в країні

"Так, ми побоюємося, що скорбота і гнів можуть перерости в ненависть і помсту. Я побоююся, що можуть постраждати окремі групи населення. Я маю на увазі окремі громади на місцях ...", - сказала представник ООН.



Вона підкреслила, що релігійні лідери різних віросповідань закликають всіх до стриманості і спокою. Громади мусульман пропонують свою допомогу постраждалим, але сьогодні вони живуть в страху.



Як повідомляв УНН, вісім вибухів, по три з яких - у церквах і фешенебельних готелях, відбулися в католицький Великдень, 21 квітня, в Шрі-Ланці, деякі з них, за словами чиновників, були атаками терористів-смертників, розраховані на те, щоб була максимальна кількість жертв серед віруючих, які відвідували великодні богослужіння. Загинули щонайменше 359 осіб.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в Шрі-Ланці.