В ООН відреагували на смертний вирок іноземцям в "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) засудило смертний вирок, винесений трьом іноземцям у так званій “ДНР”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ООН.
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В Управлінні ООН з прав людини наголошують, що несправедливий суд над військовополоненими прирівнюється до воєнних злочинів.
“Такі „судові процеси“ над військовополоненими прирівнюються до воєнного злочину. Згідно з інформацією командування України, всі ці чоловіки були у складі українських Збройних Сил, і в такому разі їх не можна вважати найманцями”, — зазначила представник УВКПЛ Равіна Шамдасані.
Нагадаємо
Контрольований бойовиками так званий “суд” в ОРДО “засудив” до страти підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у складі Збройних сил України.
Глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що винесений на тимчасово окупованій території України вирок двом британським підданим, які воювали на боці ЗСУ, не є легітимним.
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