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Зеленський: смертні вироки британцям у "ДНР" повинні спонукати Європу до рішучіших дій

Зеленський: смертні вироки британцям у "ДНР" повинні спонукати Європу до рішучіших дій

Київ • УНН

 • 206586 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Смертні вироки, оголошені громадянам Великої Британії “судом” самопроголошеної “ДНР”, повинні спонукати Європу до рішучіших дій та об’єднання. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування зі студентами й викладачами британських університетів, передає УНН.

Цитата

“Те, що відбувається з міжнародним правом, з порушенням будь-якого права, будь-якого законодавства будь-якої держави з боку рф це велика трагедія. І те, що було зроблено стосовно громадян Великої Британії — це вже трагічна звичка для цих людей (росіян — ред.). Вони так роблять абсолютно з усіма, і ніяких виправдань не може бути таким крокам, і таким діям”, — наголосив Зеленський.

За його словами, після такого країни Європи мають об’єднатись, діяти потужніше, і засуджувати рф діями, а не словами.

“Європа, весь світ, і країни-скептики, і країни — умовні пацифісти у відносинах з рф, які постійно шукають з ними, як знайти такий настрій у розмові, щоб не похитнути будь-які бізнес-відносини, це саме для таких країн дуже потужний, і небезпечний сигнал, що росія так діє стосовно будь-яких громадян будь-якої держави”, — зазначив президент.

Нагадаємо

Контрольований бойовиками так званий “суд” в ОРДО “засудив” до страти підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у складі Збройних сил України.

Глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що винесений на тимчасово окупованій території України вирок двом британським підданим, які воювали на боці ЗСУ, не є легітимним.

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