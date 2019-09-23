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В ООН пропонують припинити субсидіювання видобутку викопного палива

В ООН пропонують припинити субсидіювання видобутку викопного палива

Київ • УНН

 • 8887 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Сьогодні, 23 вересня, у Нью-Йорку проходить Саміт ООН зі зміни клімату, де його представники пропонують припинити субсидіювання видобутку викопного палива та вуглецевоємного сільського господарства, та перейти до відновлюваних джерел енергії, повідомляє УНН з посиланням на Представництво ООН в Україні.

"...ми повинні стимулювати радикальні зміни. Це означає припинення субсидіювання видобутку викопного палива та вуглецевоємного сільського господарства, та перехід до відновлюваних джерел енергії, використання електромобілів та поширення прогресивних практик, які не шкодять клімату", - йдеться у статті, присвяченій Саміту зі зміни клімату.

В ООН також пропонують введення вуглецевих квот, які відображають справжню вартість викидів – від кліматичних ризиків до шкоди здоров'ю від забрудненого повітря. У результаті цього прогнозується швидше закриття підприємств вугільної промисловості та призупинення будівництва нових.

Нагадаємо, уряд схвалив стратегію переходу України до низьковуглецевої економіки до 2050 року.

Проте більшість європейських країн не можуть виконати взяті на себе зобов'язання зі скорочення викидів вуглецю в рамках Паризької угоди.

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