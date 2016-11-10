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В.Омелян сподівається наступного року залучити європейські лоукости до України

В.Омелян сподівається наступного року залучити європейські лоукости до України

Київ • УНН

 • 7522 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сподівається, що наступного року буде можливим залучення європейських лоукостів до України, але це також залежить від того, які умови запропонують регіональні аеропорти. Про це міністр заявив під час координаційної зустрічі "Ефективне управління аеропортами та аспекти авіаційної безпеки", передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

В.Омелян наголосив, що регіональні аеропорти мають підтримувати загальноукраїнський тренд щодо зростання кількості рейсів, пасажиропотоку, вантажних перевезень.

"Ми маємо гарний приклад Львівського аеропорта, який вже майже закривався, а зараз демонструє чудове зростання. Кількість маршрутів виросла на 48%, пасажиропотік зростає як у Києві, Львові, так і в інших аеропортах. Загалом по Українї це десь близько 20%, а в оремих аеропортах це більше 50%. Нам треба тримати цей темп", - сказав він.

Міністр інфраструктури також наголосив, що відомство готове підтримувати ініціативи регіональних аеропортів, спрямовані на залучення нових авіакомпаній та розвиток авіаційних сполучень.

"Аеропорт створений для пасажира, клієнта. Подивіться на трафік навколо вашого міста, якщо він потребує покращення залізничного сполучення, яке буде підвозити людей з районів чи менших міст до вашого аеропорту, ми це будемо теж обговорювати. Сподіваюсь, що до кінця цього року ми дерегулюємо ринок міжміських перевезень, буде заявочний принцип. Це означає, що кожен аеропорт буде мати свою невелику автостанцію, яка забезпечить зручний, підлаштований під графік літаків, доїзд з районів. Працюйте з авіакомпаніями, давайте пропозиції, розвивайте аеропорти", - додав міністр.

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