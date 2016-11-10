В.Омелян надеется в следующем году привлечь европейские лоукосты в Украину

В.Омелян отметил, что региональные аэропорты должны поддерживать всеукраинский тренд по росту количества рейсов, пассажиропотока, грузовых перевозок.

"Мы имеем хороший пример Львовского аэропорта, который уже почти закрывался, а сейчас демонстрирует отличный рост. Количество маршрутов выросло на 48%, пассажиропоток растет как в Киеве, Львове, так и в других аэропортах. В целом по Украине это где-то около 20%, а в отдельных аэропортах это более 50%. Нам надо держать этот темп", - сказал он.

Министр инфраструктуры также отметил, что ведомство готово поддерживать инициативы региональных аэропортов, направленные на привлечение новых авиакомпаний и развитие авиационных соединений.

"Аэропорт создан для пассажира, клиента. Посмотрите на трафик вокруг вашего города, если он нуждается в улучшении железнодорожного сообщения, которое будет подвозить людей из районов или городов поменьше к вашему аэропорта, мы это будем тоже обсуждать. Надеюсь, что до конца этого года мы дерегулируем рынок междугородных перевозок, будет заявочный принцип. Это означает, что каждый аэропорт будет иметь свою небольшую автостанцию, которая обеспечит удобный, подстроенный под график самолетов, подъезд из районов. Работайте с авиакомпаниями, давайте предложения, развивайте аэропорты", - добавил министр.