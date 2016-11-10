В.Омелян надеется в следующем году привлечь европейские лоукосты в Украину

ukru
15 марта, 19:03 • 111844 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157000 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131956 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124886 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109609 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103927 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100400 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130660 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130131 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127659 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 35611 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 47850 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 32144 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 25695 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 58982 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 130660 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 130274 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 266217 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 295374 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231495 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 12183 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107560 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130131 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113423 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130590 просмотра
Актуальное
В.Омелян надеется в следующем году привлечь европейские лоукосты в Украину

В.Омелян надеется в следующем году привлечь европейские лоукосты в Украину

Киев • УНН

 • 7522 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян надеется, что в следующем году будет возможным привлечение европейских лоукостов в Украину, но это также зависит от того, какие условия предложат региональные аэропорты. Об этом министр заявил во время координационной встречи "Эффективное управление аэропортами и аспекты авиационной безопасности", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

В.Омелян отметил, что региональные аэропорты должны поддерживать всеукраинский тренд по росту количества рейсов, пассажиропотока, грузовых перевозок.

"Мы имеем хороший пример Львовского аэропорта, который уже почти закрывался, а сейчас демонстрирует отличный рост. Количество маршрутов выросло на 48%, пассажиропоток растет как в Киеве, Львове, так и в других аэропортах. В целом по Украине это где-то около 20%, а в отдельных аэропортах это более 50%. Нам надо держать этот темп", - сказал он.

Министр инфраструктуры также отметил, что ведомство готово поддерживать инициативы региональных аэропортов, направленные на привлечение новых авиакомпаний и развитие авиационных соединений.

"Аэропорт создан для пассажира, клиента. Посмотрите на трафик вокруг вашего города, если он нуждается в улучшении железнодорожного сообщения, которое будет подвозить людей из районов или городов поменьше к вашему аэропорта, мы это будем тоже обсуждать. Надеюсь, что до конца этого года мы дерегулируем рынок междугородных перевозок, будет заявочный принцип. Это означает, что каждый аэропорт будет иметь свою небольшую автостанцию, которая обеспечит удобный, подстроенный под график самолетов, подъезд из районов. Работайте с авиакомпаниями, давайте предложения, развивайте аэропорты", - добавил министр.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы