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В окупованому Криму 30 липня у справі Джемілєва відбудеться два судових засідання – адвокат

В окупованому Криму 30 липня у справі Джемілєва відбудеться два судових засідання – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. В Окупованому Криму у четвер, 30 липня, очікуються два засідання у справі щодо лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва у двох різних судах. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.

“30 липня у справі Мустафи Джемілєва відбудеться два судових засідання. Одне з основної справи — в міському суді міста Армянськ. Початок о 10:00”, — написав адвокат.

За його словами, сторона звинувачення почне пред’являти докази, очікується, що відбудеться допит декількох свідків звинувачення.

“Друге судове засідання відбудеться у Верховному суді Криму о 14:00. Там відбудеться розгляд апеляційної скарги на залишення без зміни Мустафі Джемілєву запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на 2 місяці з моменту його арешту”, — зазначає Полозов.

Полозов наголошує, що між Армянськом і Сімферополем досить велику відстань

Нагадаємо, 23 липня в окупованому Криму відбулося перше судове слухання по суті щодо Джемілєва.

Як повідомлялося, в окупованому Криму справу стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва незаконно передали в суд без повідомлення обвинуваченого і його захисника.

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