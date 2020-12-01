В Офісі Президента вважають, що Ситник має піти у відставку - ЗМІ

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Офіційно визнаний судом корупціонер, ставленик Штатів, не може очолювати антикорупційний орган через тиск закордонних структур. Про це повідомляє телеканал NewsOne.

“Фігурант кримінальних справ і офіційно корупціонер — це про керівника НАБУ Артема Ситника. Він до цих пір залишається на посаді, незважаючи на рішення Конституційного суду про незаконність його призначення тільки через підтримку його іноземними кураторами. І посольство США в Україні та МВФ в один голос буквально шантажують українську владу, вимагаючи зберегти крісло Ситнику. Але чи правомірно це і чому ми йдемо на поводу у них?”, — повідомляє ЗМІ.

При цьому підкреслюється, що “навіть в Офісі президента дивуються про те, як така людина може керувати антикорупційним відомством в нашій країні і прямо заявляють, що історія НАБУ не є українською”.

“Я переконаний, що коренем проблем в антикорупційній політиці держави є саме Ситник. Він не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти. Ця людина офіційно визнана корупціонером українським судом, і це рішення суду вступило в законну силу”, — зазначив заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров в одному з інтерв’ю журналістам, передає канал.

Також повідомляється, що такий правоохоронний орган, як НАБУ, на даний момент взагалі не затребуваний.

“Ну і найголовніше, а чи треба НАБУ українському суспільству? Останні соціологічні дослідження говорять зворотне. До цього органу найнижча довіру сьогодні у людей. Очевидно, такий дорогий в утриманні орган так і не зміг довести свою ефективність, а головне просто необхідність”.

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