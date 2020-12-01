В Офисе Президента считают, что Сытник должен уйти в отставку - СМИ

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Официально признанный судом коррупционер, ставленник Штатов, не может возглавлять антикоррупционный орган из-за давления иностранных структур. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

“Фигурант уголовных дел и официально коррупционер — это о руководителе НАБУ Артеме Сытнике. Он до сих пор остается на должности, несмотря на решение Конституционного суда о незаконности его назначения только из-за поддержки его иностранными кураторами. И посольство США в Украине и МВФ в один голос буквально шантажируют украинскую власть, требуя сохранить кресло Сытнику. Но правомерно ли это и почему мы идем на поводу у них?”, — сообщает СМИ.

При этом подчеркивается, что “даже в Офисе президента недоумевают о том, как такой человек может руководить антикоррупционным ведомством в нашей стране и прямо заявляют, что история НАБУ не является украинской”.

“Я убежден, что корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Сытник. Он не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти. Этот человек официально признан коррупционером украинским судом, и это решение суда вступило в законную силу”, — отметил заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров в одном из интервью журналистам, передает канал.

Также сообщается, что такой правоохранительный орган, как НАБУ, на данный момент вообще не востребован.

“Ну и самое главное, а надо ли НАБУ украинскому обществу? Последние социологические исследования говорят обратное. К этому органу самое низкое доверие сегодня у людей. Очевидно, столь дорогой в содержании орган так и не смог доказать свою эффективность, а главное просто необходимость”.

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