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В Офіс Генерального прокурора наберуть ще 200 працівників – Рябошапка

В Офіс Генерального прокурора наберуть ще 200 працівників – Рябошапка

Київ • УНН

 • 12414 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. До Офісу Генерального прокурора України планують набрати ще 200 працівників. Про це заявив під час брифінгу Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.

"Ми починаємо свою роботу з 2 січня 2020 року. 1 січня – це вихідний, а з 2 січня вже не існуватиме Генеральної прокуратури України, як інституції", - сказав Рябошапка

За його словами, у ГПУ значно зменшилася кількість департаментів, структурних підрозділів.

"Створена нова спеціалізована прокуратура, яка опікуватиметься питаннями військових злочинів, а також злочинів вчинених у сфері оборонно-промислового комплексу…З 2500 працівників Генпрокуратури у новому Офісі працюватиме лише 1500", - розповів Рябошапка.

Рябошапка зазначив, що з 20 січня почнеться добір в Офіс Генерального прокурора на вакантні посади.

"Хотіли би добрати людей, які є професіоналами, доброчесними, але які не мають прокурорського досвіду. З тим щоб отримати "свіжу кров". Щоб прокуратура мала новий поштовх, імпульс, розвиток, є трохи більше 200 вакансій", - зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, 610 прокурорів пройшли три етапи атестації.

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