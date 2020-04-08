В одному з міст Франції заборонили сидіти на лавках більше 2 хвилин
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У французькому прибережному місті Біарріц заборонили сидіти на лавках понад 2 хвилини. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Нові правила вступили в дію, коли кількість загиблих в країні пройшла відмітку в 10 тисяч. Національні заходи щодо карантину не змінилися, але в деяких місцях заходи стали більш жорсткими. Наприклад, в Парижі забороняється індивідуальне заняття спортом на вулиці з 10:00 до 19:00 за місцевим часом, станом на середу. У Біарріці, прибережному місті, заборонили сидіти на лавках понад 2 хвилини", - повідомили у ЗМІ.
Також зазначається, що мер міста Со, що у передмісті Парижа, Філіпп Лоран, указом зобов’язав жителів старше 10 років прикривати ніс та обличчя перед виходом з дому.
"Тим, хто не дотримуватиметься правил, може загрожувати штраф у розмірі 135 євро (145 доларів) з можливим збільшенням до 375 євро та 1500 євро - у разі повторних правопорушень”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Франції кількість жертв коронавірусу перевищила 10 тис. осіб.