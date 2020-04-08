В одном из городов Франции запретили сидеть на лавках более 2 минут
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Во французском прибрежном городе Биарриц запретили сидеть на лавках более 2 минут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Новые правила вступили в действие, когда количество погибших в стране прошла отметку в 10 тысяч. Национальные меры карантина не изменились, но в некоторых местах мероприятия стали более жесткими. Например, в Париже запрещается индивидуальное занятие спортом на улице с 10:00 до 19:00 по местному времени, по состоянию на среду. В Биаррице, прибрежном городе, запретили сидеть на лавках более 2 минут", - сообщили в СМИ.
Также отмечается, что мэр города Со, что в пригороде Парижа, Филипп Лоран, своим указом обязал жителей старше 10 лет прикрывать нос и лицо перед выходом из дома.
"Тем, кто не будет придерживаться правил, может грозить штраф в размере 135 евро (145 долларов) с возможным увеличением до 375 евро и 1500 евро - в случае повторных правонарушений", - указано в сообщении.
Напомним, во Франции количество жертв коронавируса превысило 10 тыс. человек.