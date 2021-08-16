У порту Одеси в контейнерах із бананами виявили чергову партію кокаїну на 10 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Одеському порту Південний прикордонники виявили 50 брикетів із кокаїном, який знову перевозили у контейнерах із бананами. Про це повідомляє ДПСУ, інформує УНН.
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Працівники Держприкордонслужби України разом із співробітниками СБУ в одеському порту Південний виявили 50 брикетів кокаїну вагою майже 60 кг. Наркотик прибув із Республіки Еквадор у контейнерах із бананами. Вартість вилученої партії на "чорному ринку" становить приблизно 10 млн доларів США.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ввезення в Україну з країн Латинської Америки наркотичного засобу кокаїну в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України).
Наразі проводять слідчі дії, щоб встановити осіб, причетних до злочину, та притягнути порушників до кримінальної відповідальності.
Також перевіряють причетність до контрабанди чергової партії наркотику затриманих раніше трьох членів міжнародного злочинного угруповання – громадян Албанії, Румунії та України.
Нагадаємо
Минулого тижня Служба безпеки України викрила трьох представників італійського мафіозного угруповання “Ндрангета”. Вони також в контейнерах із бананами перевозили понад 60 кг кокаїну , вартість якого становила майже 10 млн доларів.