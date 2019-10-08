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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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В Одеській школі вибухівки не знайдено

Київ • УНН

 • 9764 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В Одесі поліцейські перевірили будівлю школи та прилеглу територію – вибухонебезпечних пристроїв та вибухівки не було виявлено. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділі комунікації ГУНП в Одеській області.

В Одеській школі вибухівки не знайдено

"Станом на 13.00 будівлю навчального закладу та прилеглу до неї територію перевірено, вибухових пристроїв не виявлено. В ході перевірки було евакуйовано 418 осіб", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні о 11 годині анонім заявив про замінування школи в Одесі.

Українські Національні Новини

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