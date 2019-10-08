В Одесской школе взрывчатку не найдено
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Одессе полицейские проверили здание школы и прилегающую территорию - взрывоопасных устройств и взрывчатки не было обнаружено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"По состоянию на 13.00 здание учебного заведения и прилегающую к ней территорию проверено, взрывных устройств не обнаружено. В ходе проверки были эвакуированы 418 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в 11:00 аноним заявил о заминировании школы в Одессе.