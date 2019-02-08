В Одеській області скоєно розбійний напад на бухгалтера санаторію

Рано вранці троє чоловіків в масках через вікно на кухні проникли в будинок до місцевих жителів. Зловмисники напали на господарів - пенсіонера 1956 року народження та його дружину, бухгалтера одного з місцевих санаторіїв 1961 року народження. Злочинці били господарів і вимагали віддати гроші та цінності. В результаті нападу зловмисникам вдалося заволодіти ювелірними прикрасами, 12 тисячами доларів і деякою сумою в національній валюті. Після чого грабіжники сховалися з місця злочину.



Постраждалі були госпіталізовані зі струсом мозку та забоями.



За даним фактом розпочато розслідування за статтею 187 Кримінального кодексу України - розбій.



Нагадаємо, громадяни Марокко і Алжиру стали жертвами розбійного нападу в Харкові.