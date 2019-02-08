В Одесской области совершено разбойное нападение на бухгалтера санатория

Рано утром трое мужчин в масках через окно на кухне проникли в дом к местным жителям. Злоумышленники напали на хозяев – пенсионера 1956 года рождения и его жену, бухгалтера одного из местных санаториев 1961 года рождения. Преступники избивали хозяев и требовали отдать деньги и ценности. В результате нападения злоумышленникам удалось завладеть ювелирными украшениями, 12 тысячами долларов и некоторой суммой в национальной валюте. После чего грабители скрылись с места преступления.



Пострадавшие были госпитализированы с сотрясением мозга и ушибами.



По данному факту начато расследование по статье 187 Криминального кодекса Украины – разбой.



Напомним, граждане Марокко и Алжира стали жертвами разбойного нападения в Харькове.