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В Одесі зникли дві неповнолітні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Правоохоронці міста Одеса розшукують двох неповнолітніх 2004 та 2003 року народження, які напередодні залишили місце проживання і не повернулись. Про це повідомляє відділ комунікацїі ГУ НП в Одеській області, передає УНН.

В Одесі зникли дві неповнолітні

“Хмельницьким відділенням поліції Малиновським відділу поліції в м. Одесі встановлюється місцезнаходження Андрусяк Катерини Русланівни, 2004 р.н., та Нєдової Наталі Олександрівни, 2003 р.н., які 05 жовтня поточного року самовільно залишили місце проживання”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Катерині Андрусяк на вигляд 15-16 років, 160 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, очі зелені, рана на правому вусі та шрам на правій руці. Була одягнута в білу спортивну кофту, чорні джинси, бірюзові кросівки.

Наталі Нєдовій на вигляд 17-18 років, 165-170 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі. Була одягнута в темно бордовий спортивний костюм, білі кеди.

При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження дівчат, поліція просить повідомити до Хмельницького відділення поліції або на спецлінію “102”.

Як повідомляв УНН, у вересня в Одесі зникли безвісти троє неповнолітніх сестер.

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