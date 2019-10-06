В Одесі зникли дві неповнолітні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Правоохоронці міста Одеса розшукують двох неповнолітніх 2004 та 2003 року народження, які напередодні залишили місце проживання і не повернулись. Про це повідомляє відділ комунікацїі ГУ НП в Одеській області, передає УНН.
“Хмельницьким відділенням поліції Малиновським відділу поліції в м. Одесі встановлюється місцезнаходження Андрусяк Катерини Русланівни, 2004 р.н., та Нєдової Наталі Олександрівни, 2003 р.н., які 05 жовтня поточного року самовільно залишили місце проживання”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Катерині Андрусяк на вигляд 15-16 років, 160 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, очі зелені, рана на правому вусі та шрам на правій руці. Була одягнута в білу спортивну кофту, чорні джинси, бірюзові кросівки.
Наталі Нєдовій на вигляд 17-18 років, 165-170 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі. Була одягнута в темно бордовий спортивний костюм, білі кеди.
При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження дівчат, поліція просить повідомити до Хмельницького відділення поліції або на спецлінію “102”.
Як повідомляв УНН, у вересня в Одесі зникли безвісти троє неповнолітніх сестер.