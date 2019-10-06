В Одессе пропали две несовершеннолетние
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Правоохранители города Одесса разыскивают двух несовершеннолетних 2004 и 2003 года рождения, которые накануне покинули место проживания и не вернулись. Об этом сообщает отдел комуникации ГУ НП в Одесской области, передает УНН.
“Хмельницким отделением полиции Малиновским отдела полиции в г. Одессе устанавливается местонахождение Андрусяк Екатерины Руслановна, 2004 г.р., и Недовой Натальи Александровны, 2003 г.р., которые 5 октября текущего года самовольно оставили место проживания”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что Екатерине Андрусяк на вид 15-16 лет, 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые, рана на правом ухе и шрам на правой руке. Была одета в белую спортивную кофту, черные джинсы, бирюзовые кроссовки.
Натали Недовой на вид 17-18 лет, 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета в темно бордовый спортивный костюм, белые кеды.
При получении любой информации о местонахождении девушек, полиция просит сообщить в Хмельницкого отделения полиции или по спецлинии “102”.
Как сообщал УНН, в сентября в Одессе пропали без вести трое несовершеннолетних сестер.