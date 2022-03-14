В Одесі відновилися шкільні заняття
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Одеські школярі повернулися до занять, уроки проходять в онлайн-форматі. Про це 14 березня повідомила директор Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.
Деталі
Дітей, вчителів та батьків просять з розумінням ставитися до складнощів, пов'язаних з війною.
"Дуже просимо з розумінням ставитися і вчителів, і батьків: всім зараз важко. У всіх емоції. Почуття. Незалежно від того, де ви. Виходьте на стільки уроків, скільки можете", - написала Буйневич в Facebook.
Буйневич просить приєднуватися до уроків також учнів, які перебувають за межами Одеси.
"Більшість на зв'язку і уроки будуть", - підсумувала Буйневич.
Зазначимо, що минулого тижня в Одесі анонсували відновлення шкільних занять.