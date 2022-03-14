В Одессе возобновились школьные занятия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Одесские школьники вернулись к занятиям, уроки проходят в онлайн-формате. Об этом 14 марта сообщила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
Детали
Детей, учителей и родителей просят с понимаем относиться с сложностям, связанным с войной.
"Очень просим с пониманием относиться и учителей, и родителей: всем сейчас тяжело. У всех эмоции. Чувства. Независимо от того, где вы. Выходите на столько уроков, сколько можете", – написала Буйневич в Facebook.
Буйневич просит присоединяться к урокам также учеников, находящихся за пределами Одессы.
"Большинство на связи и уроки БУДУТ", - подытожила Буйневич.
Отметим, что на прошлой неделе в Одессе анонсировали возобновление школьных занятий.