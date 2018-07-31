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В Одесі у жінки почалися пологи по дорозі на пляж

В Одесі у жінки почалися пологи по дорозі на пляж

Київ • УНН

 • 9345 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 31 липня. УНН. Пологи почалися у жінки в Одесі, по дорозі до пляжу. Так, у жінки народилася двійня. Про це кореспонденту УНН повідомив поліцейський муніципальної варти Сергій Литвиненко.

"Вчора на Канатній дорозі, що веде до пляжу біля Траси здоров'я, у жінки почалися пологи. Вона разом із дітьми планувала відпочити на пляжі. До муніципальної варти прибіг син породіллі та попросив допомоги. На місце події одразу викликали медиків, які прийняли пологи у жінки", - зазначив Литвиненко.

Так, першу дитину - хлопчика - жінка народила у кареті швидкої, другу дитину - вже у пологовому будинку. Нині породілля почуває себе добре.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові вагітну абітурієнтку із ЗНО доставили до пологового 

Нагадаємо, на платформі залізничної станції "Дарниця" у Києві жінка народила дитину

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