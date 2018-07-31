В Одессе у женщины начались роды по дороге на пляж
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 31 июля. УНН. Роды начались у женщины в Одессе, по дороге на пляж. Так, у женщины родилась двойня. Об этом корреспонденту УНН сообщил полицейский муниципальной стражи Сергей Литвиненко.
"Вчера на Канатной дороге, которая ведет к пляжу возле Трассы здоровья, у женщины начались роды. Она вместе с детьми планировала отдохнуть на пляже. К муниципальной страже прибежал сын роженицы и попросил помощи. На место происшествия сразу вызвали медиков, которые приняли роды у женщины", - отметил Литвиненко.
Так, первого ребенка - мальчика - женщина родила в машине "скорой", второго ребенка - уже в роддоме. Сейчас роженица чувствует себя хорошо.
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Напомним, на платформе железнодорожной станции "Дарница" в Киеве женщина родила ребенка.