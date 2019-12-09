В Одесі призупинили розчищення завалів коледжу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Одесі призупинили розчищення завалів коледжу у зв’язку з початком розбору будівельних конструкцій та сміття на 6 поверсі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Одеській області.
"О 14:20 роботи по розчищенню завалів на нижніх поверхах призупинені у зв’язку з встановленням будівельного автокрану "Терекс" (вантажопідйомністю 60 т) та початком розбору будівельних конструкцій та сміття на рівні 6-го поверху зі сторони рози вул. Пушкінська та вул. Троїцька за допомогою "будівельної лодки", - йдеться у повідомленні.
За інформацією служби, станом на 15:00, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Нагадаємо, голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що наразі існує велика загроза обвалу стін одеського коледжу, де сталася смертельна пожежа.
Раніше УНН повідомляв, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Пізніше у ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.