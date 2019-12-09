В Одессе приостановили расчистки завалов колледжа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Одессе приостановили расчистки завалов колледжа в связи с началом разбора строительных конструкций и мусора на 6 этаже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
"В 14:20 работы по расчистке завалов на нижних этажах приостановлены в связи с установлением строительного автокрана "Терекс" (грузоподъемностью 60 т) и началом разбора строительных конструкций и мусора на уровне 6-го этажа со стороны розы ул. Пушкинская и ул. Троицкая с помощью "строительной лодки", - говорится в сообщении.
По информации службы, по состоянию на 15:00, продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Напомним, глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что сейчас существует большая угроза обвала стен одесского колледжа, где произошел смертельный пожар.
Ранее УНН сообщал, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.
Позже в ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог. В деле уже есть первые подозреваемые.