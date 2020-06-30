В Одесі на порушників карантину склали протоколи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. В Одесі склали 4 адміністративні протоколи на власників розважальних закладів та 29 протоколів стосовно ринків та закладів громадського харчування. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.
“У неділю, 28 червня, не дивлячись на тривалі вихідні та в умовах припливу в Одесу великої кількості відпочивальників зі всієї країни в ході спільного заходу, направленого на запобігання поширенню на території Одеської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області та ГУНП в Одеській області провели спільний рейд у розважальних закладах, розташованих в Аркадії, а також на Французькому бульварі. Адміністраціям закладів та відпочиваючим нагадали про правила дотримання карантинних вимог та поведінки у громадських місцях в умовах карантину”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час рейду фахівці вели відеофіксацію.
“На порушників складено адміністративні протоколи: 2 протоколи по ст.42 КУпАП та 2 протоколи по ст.44-3 КУпАП. Окрім цього, 28 червня 2020 Головним управлінням в ході інших спільних заходів також проведено обстеження 71 об’єкта, зокрема, закладів громадського харчування — 58 ринків та 10 об’єктів торгівлі. Складено 29 протоколів Головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області та 3 протоколи сумісно з управлінням Національної поліції”, — додається у повідомленні.
Повідомляється, що на об’єктах продовжується роз’яснювальна робота з профілактики та не допущення на території Одеської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що на пляжах та клубах Одеси відпочивальники не носять медичні маски та не дотримуються соціальної дистанції, що може призвести до підвищення рівня захворюваності на COVID-19.