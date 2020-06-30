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Ні масок, ні дистанції серед відпочивальників: у МОЗ не виключили спалах COVID-19 в Одесі

Ні масок, ні дистанції серед відпочивальників: у МОЗ не виключили спалах COVID-19 в Одесі

Київ • УНН

 • 17573 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. На пляжах та клубах Одеси відпочивальники не носять медичні маски та не дотримуються соціальної дистанції, що може призвести до підвищення рівня захворюваності на COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Всі ми були свідками кадрів, щодо заторів на в’їзд в Одесу, які тривали близько 2-2,5 годин. Зрозуміло, всі люди хотіли на такі довготривалі вихідні поїхати до моря”, — зазначив він.

За словами міністра, це розвиток внутрішнього туризму, але повне нехтування та недотримання будь-яких правил та рекомендацій МОЗ.

“Кадри, які ми бачили з пляжів і клубів — відсутність масок, недотримання соціальної дистанції, розумію, що не використовувалися антисептики. Все це призводить до підвищення рівня захворюваності на COVID-19... Зараз непопулярно вводити якісь додаткові карантинні обмеження чи контролювати виконання рекомендацій, бо всі почали жити в умовах передвиборчих кампаній. Звертаюся до місцевої влади — подумайте про здоров’я своїх виборців, які прийдуть за вас голосувати в жовтні місяці”, — додав Степанов.

Так, в Україні на 8:45 30 червня зафіксовано вже понад 44 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу — понад 700

Нагадаємо, на вихідних на виїзді з Одеси утворились затори

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