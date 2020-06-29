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На виїзді з Одеси утворились затори: рух до Києва відкрито двома смугами

На виїзді з Одеси утворились затори: рух до Києва відкрито двома смугами

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Через великі черги автівок, що утворились в понеділок на виїзді з міста Одеси в напрямку Києва через міст Хаджибеївського лиману, рух здійснюється по двох смугах у напрямку столиці. Про це у Facebook інформує Патрульна поліція Одеської області, передає УНН.

"У зв'язку з великою кількістю транспорту, що відїжджає з міста Одеса в напрямку Києва через міст Хаджибеївського лиману, рух здійснюється по двох смугах у напрямку міста Києва. Легковий транспорт, що рухається у напрямку Одеси, здійснює об'їзд мосту за наступним маршрутом: селище Болгарка, Зоряне, Паліївка, Алтестове", - зазначили в поліції.

За інформацією правоохоронців, на місці працюють екіпажі патрульних, які здійснюють регулювання та контроль за рухом транспортних засобів.

Рух вантажних автомобілів буде здійснюватись окремим маршрутом за допомогою патрульних поліцейських.

Зауважимо, зранку 29 червня користувачі соцмереж повідомляли про затор, що утворився на виїзді з Одеси у напрямку Києва.

Як повідомляв УНН, минулого тижня на в’їзді до Києва утворився затор через ДТП з маршруткою.

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