На виїзді з Одеси утворились затори: рух до Києва відкрито двома смугами

"У зв'язку з великою кількістю транспорту, що відїжджає з міста Одеса в напрямку Києва через міст Хаджибеївського лиману, рух здійснюється по двох смугах у напрямку міста Києва. Легковий транспорт, що рухається у напрямку Одеси, здійснює об'їзд мосту за наступним маршрутом: селище Болгарка, Зоряне, Паліївка, Алтестове", - зазначили в поліції.

За інформацією правоохоронців, на місці працюють екіпажі патрульних, які здійснюють регулювання та контроль за рухом транспортних засобів.

Рух вантажних автомобілів буде здійснюватись окремим маршрутом за допомогою патрульних поліцейських.

Зауважимо, зранку 29 червня користувачі соцмереж повідомляли про затор, що утворився на виїзді з Одеси у напрямку Києва.

Як повідомляв УНН, минулого тижня на в’їзді до Києва утворився затор через ДТП з маршруткою.