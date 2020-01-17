В Одесі горів парк атракціонів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В Одесі сталося загорання на території дитячого майданчику із гральними атракціонами. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Одеської області.
У пресслужбі повідомили, що 16 січня о 03:36 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання на дитячому майданчику у парку "Горького", що в місті Одеса, на вулиці Космонавтів.
"По прибуттю на місце виклику, рятувальники встановили загорання дитячого майданчику типу "Лабірінт" із гральними атракціонами "Colorito", - розповіли у пресслужбі.
Зазначається, що о 03:54 пожежа була локалізована та о 04:02 ліквідована на площі 50 м2.
"Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток встановлюються. Від ДСНС залучались 2 одиниці пожежної техніки та 9 чоловік особового складу. Ймовірна причина загорання – необережне поводження з вогнем невстановленою особою", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у Хмельницькому ліквідували масштабну пожежу на складі автозапчастин.
Сегодня ночью в 3:00 подожгли наши аттракционы в парке Горького! Сначала загорелся летний аттракцион Лабиринт, потом огонь перекинулся на павильон с игровыми автоматами. Мы подозреваем наших оппонентов, компанию ООО "Веста" (собственник - Сурен Сардарян), с которым у Колорито конфликт уже 5й месяц и идут разбирательства в судах. Загорелись аттракционы на полностью обесточенной и закрытой летней территории (!) (Веста отключила Колорито от электроэнергии ещё в августе). В декабре луна-парк Колорито купил небольшой генератор и подключил к нему напрямую всего лишь один аттракцион - Автодром, который находится в другой части парка аттракционов. Сейчас Веста будет пытаться обыграть все так, будто в пожаре виновен этот генератор. Но и полиция и МЧС легко определят, куда ведет кабель от генератора, и что все остальные аттракционы обесточены уже 5й месяц. ⠀ И это все происходит не смотря на то, что открыто уголовное дело по факту мошенничества и попытке рейдерского захвата. Об этом сообщила в Facebook Анна Иванова ⠀ UPD: Только что 14:20 эксперты закончили писать заключение. Причина возгорания занесена из вне, в двух местах. ПОДЖОГ!