В Одессе горел парк аттракционов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Одессе произошло возгорание на территории детской площадки с игровыми аттракционами. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Одесской области.
В пресс-службе сообщили, что 16 января в 3:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на детской площадке в парке "Горького", что в городе Одесса, на улице Космонавтов.
"По прибытию на место вызова, спасатели установили возгорание детской площадки типа "Лабиринт" с игровыми аттракционами "Colorito", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в 03:54 пожар был локализован и в 4:02 ликвидирован на площади 50 м2.
"Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 9 человек личного состава. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Хмельницком ликвидировали масштабный пожар на складе автозапчастей.
Сегодня ночью в 3:00 подожгли наши аттракционы в парке Горького! Сначала загорелся летний аттракцион Лабиринт, потом огонь перекинулся на павильон с игровыми автоматами. Мы подозреваем наших оппонентов, компанию ООО "Веста" (собственник - Сурен Сардарян), с Которым в колорите конфликт уже 5й месяц и идут разбирательства в судах. Загорелись аттракционы на полностью обесточенной и закрытой летней территории (!) (Веста отключили колорит от электроэнергии ещё в августе). В декабре луна-парк колорит купил небольшой генератор и подключил к нему напрямую всего лишь один аттракцион - Автодром, який находится в другой части парка аттракционов. Сейчас Веста будет пытаться обыграть все так, будто в пожаре виновен этот генератор. Но и полиция и МЧС легко определят, куда ведет кабель от генератора, и что все остальные аттракционы обесточены уже 5й месяц. ⠀ И это все происходит не смотрите на то, что открыто уголовное дело по факту мошенничества и попытки рейдерского захвата. Об этом сообщила в Facebook Анна Иванова ⠀ UPD: Только что 14:20 эксперты закончили писать заключение. Причина возгорания занесена из вне, в двух местах. Поджог!